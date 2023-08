Sanità, Valle d'Aosta lavora a stabilizzazione personale

La giunta regionale ha approvato l'integrazione degli indirizzi all'Usl della Valle d'Aosta in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario di livello dirigenziale e non dirigenziale (comparto) sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. La proposta - si legge in una nota - "è finalizzata a rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario regionale anche nelle azioni di recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da Covid19".

Inoltre sono state approvate le disposizioni all'Usl per la fornitura dei presidi per incontinenza non annoverati nei livelli essenziali di assistenza. La quantità e la tipologia dei presidi distribuiti sarà modulata dall'azienda sulla base del numero di pazienti presi in carico e delle loro esigenze, secondo la prescrizione medica e la stesura del relativo piano terapeutico.



