Monte Bianco, in salvo i due alpinisti bloccati a 4.400 metri

Sono riusciti a mettersi in salvo in autonomia i due alpinisti francesi che ieri pomeriggio avevano chiesto l'intervento del Soccorso alpino valdostano sul Monte Bianco. Il vento forte impediva all'elicottero di avvicinarsi.

Nella notte sono riusciti a raggiungere il rifugio del Gouter (3.835 metri di quota), sul versante francese della montagna.

Quando avevano dato l'allarme si trovavano sul Pilier d'Angle, a quota 4.400 metri, e uno dei due soffriva di mal di montagna. Considerata la situazione meteo in quota e l'arrivo del buio - fattori che impedivano l'intervento dell'elisoccorso valdostano - dopo il tramonto avevano deciso di provare a raggiungere il lato francese del Monte Bianco, per tentare di mettersi in salvo.



