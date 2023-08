La Valle d'Aosta ospite alle celebrazioni di San Francesco

La giunta regionale ha approvato la partecipazione alle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, patrono d'Italia, che si svolgeranno ad Assisi il 3 e il 4 ottobre prossimi e nelle quali la Valle d'Aosta sarà la regione ospite. Così prevede la tradizione che si rinnova dal 1939 e che vede alternarsi, anno dopo anno, le regioni italiane.

Le precedenti edizioni in cui la Valle d'Aosta è stata protagonista risalgono al 1975 e al 2002.

Il programma degli eventi prevede per martedì 3 ottobre, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la solenne celebrazione dei Primi Vespri "nel Transito di San Francesco", nel corso della quale saranno offerti doni da parte delle Autorità della Valle d'Aosta, cui seguirà la cena offerta dal Comune di Assisi nel cui menu saranno presenti alcuni piatti con prodotti del territorio valdostano.

Mercoledì 4 ottobre, nella Basilica Papale di San Francesco, è in programma la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale è prevista l'accensione, da parte del Sindaco di Aosta, della lampada votiva dei Comuni d'Italia con l'olio offerto dal Comune capoluogo. Tra gli eventi 'preparatori' delle celebrazioni si segnala lunedì 25 settembre, al Teatro Splendor di Aosta, una conferenza del professor Alessandro Barbero sulla figura di San Francesco.

