Istituto della Resistenza, l'Anpi esprime "viva preoccupazione"

Il Comitato regionale dell'Anpi "a ottant'anni dall'8 settembre 1943 e dall'inizio della Resistenza e della lotta di Liberazione dal nazifascismo, esprime viva preoccupazione rispetto alla mancata conferma del distacco del direttore dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta", Vilma Villot, "da parte dell'assessorato all'Istruzione della nostra Regione".

"Tale decisione - si legge in una nota a firma del presidente, Nedo Vinzio - è oltremodo grave perché nei fatti tale decisione lede l'autonomia dell'Istituto nell'esercizio della sua attività di ricerca storica e di divulgazione, in momenti particolarmente delicati come l'attuale, dove tentativi revisionisti, quando non negazionisti, tentano di infiltrare messaggi sbagliati e pericolosi nella società".

"Per questi motivi - conclude Vinzio - esprimo a nome del Comitato e mio personale la più totale solidarietà al presidente e agli organi direttivi dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta".



