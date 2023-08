E' di un biellese il corpo trovato vicino al Piccolo Cervino

Appartiene allo scialpinista biellese Giordano Donà il corpo ritrovato sulle Alpi svizzere lo scorso 7 agosto, assieme a dell'attrezzatura da montagna, nella zona del Piccolo Cervino, non distante dal confine con l'Italia.

L'identificazione ufficiale è potuta avvenire al termine degli accertamenti svolti dalle autorità elvetiche dopo il recupero del cadavere - avvenuto il giorno seguente - da parte della polizia cantonale del Vallese.

Donà, di Occhieppo Inferiore (Biella) risultava disperso dal 28 marzo 2019. All'epoca 63enne, era arrivato la mattina a Cervinia per svolgere un'escursione. Dopo aver parcheggiato l'auto, alle 8.30 aveva fatto il biglietto per gli impianti di risalita e alle 9.20 si trovava sul ghiacciaio di Plateau Rosà.

Alle 8.30 il suo telefono aveva agganciato il segnale a Cervinia e poi soltanto celle in territorio svizzero. L'apparecchio non era più raggiungibile da poco prima delle 21, quando i familiari avevano tentato di chiamarlo. L'ultimo avvistamento era avvenuto in mattinata proprio sul ghiacciaio del Plauteau Rosà, dove a una guida alpina Donà - sci ai piedi con le pelli di foca - aveva detto di essere diretto sul Breithorn.

Le ricerche all'epoca avevano visti coinvolti, via terra e in elicottero, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, il Soccorso alpino valdostano, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco e i soccorritori svizzeri, anche con l'impiego di un drone. Non era stata trovata alcuna traccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA