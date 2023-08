Rfi, lavori a Caluso per sottopasso sulla linea Torino-Aosta

Da martedì 15 a domenica 20 agosto sono in programma alcuni importanti interventi vicino alla stazione di Caluso (Torino), sulla linea ferroviaria Torino-Aosta. La Rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs, realizzerà infatti un sottopasso ciclopedonale di collegamento tra la strada statale 26 e le frazioni di Arè e il comune di Caluso. L'opera, a servizio di pedoni e ciclisti, rientra nel più ampio progetto di soppressione del passaggio a livello di Caluso. La circolazione stradale verrà quindi completamente deviata sul nuovo cavalcaferrovia attualmente in fase di realizzazione (a cura dell'Anas). L'investimento complessivo delle attività a carico di Rfi è di circa 5 milioni di euro.

Per consentire le attività di cantiere, sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria: i treni delle linee Torino-Aosta, Ivrea-Chivasso e Ivrea-Novara saranno sostituiti da bus nella tratta tra Chivasso e Ivrea mentre subiranno modifiche di orario i collegamenti ferroviari nella tratta compresa tra Ivrea e Aosta. I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione.



