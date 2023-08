Pronto soccorso, già superati i 180 accessi al giorno

Con l'alta stagione turistica, il numero di accessi medi al pronto soccorso di Aosta ha già superato i 180 al giorno. Per farvi fronte, l'Usl da martedì 8 agosto ha aumentato da otto a 12 i posti letto nel servizio di 'Admission room'.

Si tratta di una "speciale area di ricovero" di nove camere, da due posti l'una, nata per ottimizzare i tempi di 'boarding'.

Serve infatti per la degenza temporanea multidisciplinare ospitando i pazienti che, terminato il percorso in pronto soccorso, sono in attesa di un posto letto nel reparto di degenza ordinaria di competenza. Attivata il 26 aprile scorso, ha finora ospitato 240 pazienti.

"Continuiamo a monitorare la situazione in modo molto attento, aspettandoci un picco di accessi, come ogni anno, nella settimana di Ferragosto. Per affrontare quello che di fatto per il pronto soccorso è il periodo più critico dell'anno siamo pronti ad aprire tutti i 18 posti letto disponibili in Admission room", dice il direttore generale Usl, Massimo Uberti.

L'Usl fa sapere che i dati degli ultimi mesi confermano "l'impatto positivo dell'Admission room sul funzionamento del pronto soccorso". La media di boarding del secondo trimestre 2023 si attestava a 238 minuti, mentre nel primo trimestre a 281 minuti. "A fine di questo mese - spiega Uberti - avremo i dati del periodo clou per la stagione turistica estiva, ma gli indicatori mostrano un trend in miglioramento considerando soprattutto che il numero di accessi è via via aumentato come anche i codici di priorità più gravi: a maggio 2.893 accessi con 41 codici rossi e 334 gialli, a giugno 3.109 accessi con 53 codici rossi e 373 gialli".

