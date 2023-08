Polizia stradale, a luglio contestate oltre 1.800 infrazioni

Diciotto patenti di guida e 19 carte di circolazione ritirate, 1.879 infrazioni al codice della strada contestate e 2.551 punti decurtati: è il bilancio dei controlli potenziati svolti nel mese di luglio dalla polizia stradale in Valle d'Aosta sull'A5 e lungo le principali arterie extraurbane. Tra le infrazioni, 18 riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, 21 l'uso indebito del telefonino o di altre apparecchiature durante la guida, 41 la mancata revisione dei veicoli, sette la circolazione senza copertura assicurativa sulla responsabilità civile. Come sanzioni accessorie, si segnalano sette veicoli sequestrati e nove sottoposti a fermo amministrativo.

Sono stati effettuati 25 servizi con misuratori di velocità, a seguito dei quali sono stati rilevati 1.230 fotogrammi per violazioni dei limiti previsti. Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza sono stati controllati 1.779 conducenti con precursori ed etilometro: tre di loro guidavano con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

I controlli hanno riguardato anche i mezzi pesanti: 725 adibiti al trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate e quattro autobus. Sul fronte delle attività investigative, sono stati controllati 1.514 veicoli e 2.501 persone, tre delle quali denunciate. Sono stati controllati tre esercizi commerciali del settore automobilistico (come autofficine, carrozzerie, autosaloni), contestando una violazione amministrativa.

I controlli hanno espresso complessivamente 521 pattuglie, ripartite sulle 24 ore; sono stati condotti anche in abiti civili e con le moto, impegnando il personale della sezione polstrada di Aosta, delle sottosezioni autostradali di Pont-Saint-Martin e di Courmayeur.

