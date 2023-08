Investita ad Aosta, giovane portata in ospedale

Una ragazza di 17 anni è stata investita stamane in via Parigi, ad Aosta.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7: la giovane si trovava sulle strisce pedonali, all'altezza dell'Area megalitica di Saint-Martin de Corléans e di un ristorante cinese, quando è stato colpita da un veicolo che procedeva in direzione di Saint-Christophe.

La giovane, cosciente, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni non sono gravi. Il conducente si è fermato dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale di Aosta, a cui sono affidati gli accertamenti.



