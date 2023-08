Incendio Aymavilles, al via le domande di contributo per i danni

E' stata disposta con un decreto della presidenza della Regione la cessazione di stato di eccezionale calamità sul territorio di Aymavilles e Villeneuve, in relazione all'incendio divampato il 19 luglio scorso.

E' quindi possibile presentare le domande per le richieste di contributo per danni subiti a seguito dell'incendio che dovranno pervenire al dipartimento di Protezione civile e vigili del fuoco (in località Les Iles 7 - 11020 Saint-Christophe) entro e non oltre il prossimo mercoledì 8 novembre.

''I contributi sono concessi per ciascuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati dalla stessa rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione'' spiegano dalla Regione in una nota.

La modulistica necessaria per la richiesta dei contributi è a disposizione all'indirizzo: https://www.regione.vda.it/protezione_civile/protezione_civile_a osta/contributi_calamita/default_i.aspx e presso il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.



