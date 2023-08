Da Cdp 30 milioni per il servizio idrico in Valle d'Aosta

Nuove risorse per 30 milioni da destinare al miglioramento del sistema idrico integrato della Valle d'Aosta. E' questo l'obiettivo del finanziamento erogato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) a favore del Consorzio Bim (Bacino imbrifero montano) per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture idriche dell'intera Regione.

Il finanziamento consentirà a numerosi comuni della Valle d'Aosta di realizzare interventi destinati all'ammodernamento e all'efficientamento delle risorse idriche nelle diverse fasi del trattamento dell'acqua, dai servizi di acquedotto a quelli di fognatura e depurazione, in un'ottica di salvaguardia, tutela ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali.

Una parte delle risorse, pari a 20 milioni, è concessa da Cdp ricorrendo per la prima volta al nuovo 'Prestito green', il prodotto lanciato in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per favorire investimenti sostenibili a condizioni finanziarie agevolate, attraverso un plafond di 200 milioni destinato a quattro ambiti prioritari: economia verde e risorse idriche, efficientamento energetico, trasporto pubblico, trattamento dei rifiuti.

La linea di credito è destinata a sostenere gli interventi essenziali previsti dal Consorzio Bim con l'obiettivo di favorire il risparmio idrico, oltre a prevenire e ridurre - fa sapere Cdp - "gli effetti delle carenze di acqua che si sono manifestati di recente anche in questa parte del Paese a causa dell'andamento meteorologico, caratterizzato da scarse precipitazioni e da fenomeni estremi connessi ai cambiamenti climatici in atto".



