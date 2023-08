Aymavilles, una rotatoria in corrispondenza del castello

L'assessorato regionale alle Opere pubbliche e il comune di Aymavilles hanno sottoscritto l'intesa per la riqualificazione della strada regionale 47 per Cogne in corrispondenza del castello che, dopo anni di lavori, è stato riaperto al pubblico alla fine del 2021.

"L'intervento prevede la realizzazione di un'ampia rotatoria che consente di migliorare l'intersezione tra la strada regionale e le strade comunali, oltre a permettere l'inversione dei veicoli pesanti, in particolare dei bus turistici, per i quali sarà creata una specifica area di attestamento'' spiega l'assessore Davide Sapinet. E aggiunge: ''È prevista una complessiva riorganizzazione degli spazi di sosta esistenti e un miglioramento e ampliamento dei percorsi pedonali. Sarà, quindi, notevolmente migliorato l'accesso in sicurezza ai visitatori del complesso del Castello di Aymavilles".

Entro settembre si procederà con l'approvazione della progettazione definitiva e si darà avvio alla redazione del progetto esecutivo.



