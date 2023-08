Usl della Valle d'Aosta, assunti 75 assistenti amministrativi

L'Usl della Valle d'Aosta ha inviato le lettere di assunzione ai primi 75 candidati inseriti nella graduatoria di merito dell'ultimo concorso per assistenti amministrativi (Area degli assistenti - personale del ruolo amministrativo).

Le prove si sono concluse a luglio con l'approvazione di una graduatoria (con validità biennale) di 117 idonei. Le prime assunzioni si completeranno entro il primo ottobre. L'obiettivo - fa sapere l'azienda sanitaria - "è implementare l'organico, come annunciato già nel Piano fabbisogni, contenuto nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), per far fronte ai sempre maggiori servizi da attuare con il Piano socio sanitario e per rispondere alle molteplici sfide in esso contenute, come il potenziamento dei servizi territoriali e la gestione della cronicità".

Contestualmente alle 75 nuove assunzioni cesseranno 30 contratti in regime di somministrazione con la conseguente stabilizzazione di personale che, da diverso tempo, già opera presso l'amministrazione.

Marco Ottonello, direttore amministrativo Usl, commenta: "Siamo molto soddisfatti dell'esito delle prove che ci permettono da un lato di inserire da subito in azienda forze di lavoro fresche e dall'altro di stabilizzare e valorizzare quel personale che già da tempo dimostra di dare un ottimo supporto".





