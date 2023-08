Telecabina Pila-Couis, Vda Aperta "no al mega-ristorante"

Valle d'Aosta Aperta esprime perplessità riguardo alla realizzazione del ''mega-ristorante'' previsto alla stazione di arrivo del nuovo impianto di risalita Pila-Couis, sulla Platta de Grevon. La presa di posizione arriva dopo il sopralluogo svolto nei giorni scorsi da alcuni consiglieri regionali.

Per Vda Aperta ''continuano a non essere chiare le misure di cautela e mitigazione definite nei tavoli tecnici, non risulta essere definita la fattibilità economica del mega-ristorante, nonché le modalità di futuro affidamento della gestione e sulla distribuzione dei flussi sciistici manca il confronto con chi ha presentato in sede di valutazione di impatto ambientale una proposta alternativa, Guido Regruto (per 19 anni direttore di stazione di Pila)''.

Il movimento politico aggiunge: ''Poco importa che il ristorante venga realizzato con fondi legati ad un mutuo Finaosta richiesto dalla Pila spa, sempre di soldi pubblici si parla, sempre di un'opera realizzabile grazie alle deroghe votate dai consigli comunali di Gressan e Cogne visto che l'intervento non era consentito in quanto previsto in fascia F1 ed F2 di pericolosità per frana e, nemmeno dopo il sopralluogo, abbiamo compreso quali siano state le soluzioni alternative valutate che comportavano minori inconvenienti per l'integrità della zona interessata''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA