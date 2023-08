Organizza una rapina per non pagare un debito

Avrebbe simulato una rapina per non pagare un debito di 550 euro che aveva con un coetaneo. Con l'accusa di rapina in concorso, simulazione di reato, procurato allarme e aver indotto due minori a commettere un reato i carabinieri di Aosta hanno denunciato un ventenne aostano, E.N., incensurato.

I fatti risalgono al primo di agosto. Il giovane aveva dato appuntamento all'amico vicino al cimitero di Jovencan dicendo che gli avrebbe restituito i soldi che gli doveva. Pochi minuti dopo, i due ragazzi sono stati minacciati e rapinati da due giovani vestiti di nero e armati di una pistola risultata poi giocattolo.

Le due 'vittime' hanno raccontato ai carabinieri, arrivati in pochi minuti, di essere stati rapinati dei cellulari, dei soldi e dei documenti. E.N. ha anche detto di essere stato colpito con il calcio della pistola alla testa. Il racconto di quest'ultimo è parso da subito lacunoso e poco convincente.

Dalle indagini è emerso che era stato proprio E.N. a organizzare la rapina, assieme ai due amici minorenni (la loro posizione è ora al vaglio della procura per i minori di Torino).

A casa di questi ultimi sono stati trovati i cellulari, i soldi, la pistola giocattolo, i vestiti con cui avrebbero commesso la rapina e un coltello da cucina.

