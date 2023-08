Istituto storico Resistenza, Cgil "un distacco non basta"

Anche la Cgil Valle d'Aosta esprime preoccupazione per la riduzione a un solo insegnante distaccato presso l'Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Valle d'Aosta (verrebbe a mancare la direttrice e responsabile scientifica, Vilma Villot).

''Già a partire dall'anno scolastico 2015/16 lo stesso Istituto subì il taglio di un distacco e seppur a fatica, con due, ha proseguito il suo prezioso lavoro'' spiega in nota il sindacato. ''L'Istituto ha il compito, in collaborazione con le scuole, di sviluppare azioni per rafforzare negli studenti l'acquisizione di competenze storiche-sociali in un'ottica di cittadinanza attiva e di formazione per i docenti, sempre in ambito storico- sociale. Tutte queste azioni necessitano di insegnanti''. Per la Cgil ''una sola risorsa non può essere sufficiente. È necessario investire in docenti, nel pieno rispetto della trasparenza, di libertà, di indipendenza di ricerca e di insegnamento sancite dalla Costituzione''.

