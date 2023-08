Cime bianche, spunta il cartello "Dateci i piloni che iniziamo"

"Portateci i piloni che iniziamo grazie", firmato "Ayas": il cartello, posizionato nella parte alta del vallone delle Cime bianche, tra l'Alpe Mase e il Gran lago delle Cime bianche, è stato notato in questi giorni. Più in basso, sabato 5 agosto, si è svolta la terza edizione della camminata 'Una salita per il vallone', contro l'ipotesi di un collegamento intervallivo.

Nel vallone della Val d'Ayas, compreso in una 'Zona di protezione speciale', la giunta regionale vorrebbe infatti realizzare un impianto funiviario di una decina di chilometri per collegare le piste da sci di Cervinia e Zermatt a quelle del Monterosa ski, creando uno dei più grandi comprensori d'Europa.





