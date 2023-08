Aosta, piazza Plouves riaperta nel primo pomeriggio

Dopo la chiusura per lavori, con tanto di polemiche, è stata riaperta nel primo pomeriggio piazza Plouves ad Aosta. I lavori di riqualificazione della piazza destinata a parcheggio erano iniziati il 26 luglio. Oggi, dopo gli ultimi ritocchi, è stata riaperta con la nuova configurazione.

Gli stalli per le auto sono passati da 186 a 126, ma sono più ampi e fruibili; tre le aiuole spartitraffico dove saranno piantati fori e piante. Inoltre è stato realizzato il percorso ciclabile. I parcheggi per persone con ridotte capacità motorie sono sei.

Prossimo obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di fare diventare il parcheggio di piazza Plouves sempre più al servizio di turisti e residenti che si recano nel centro di Aosta per fare acquisti. Per cui, si punterà a soste più brevi, ovvero per un massimo di tre ore.

‘’I lavori sono finiti un giorno prima rispetto al programma e per questo siamo contenti", commenta l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto. "Ora - prosegue - per vedere la piazza finita, con i verde, bisognerà aspettare l’autunno. In questo momento non è stagione per poter piantare le piante per cui ci auspichiamo di poterlo fare i primi di ottobre’’.

