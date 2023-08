Aosta in festa, il centro del capoluogo torna ad animarsi

Il centro del capoluogo regionale tornerà ad animarsi sabato 19 agosto, a partire dalle 9 e per tutta la giornata, grazie all'edizione 2023 dell'iniziativa Aosta in Festa. L'evento è organizzato dalla Chambre valdôtaine, in collaborazione con diverse organizzazioni di categorie e il patrocinio del Comune di Aosta.

Molte le iniziative in programma per un evento che sarà ufficialmente inaugurato alle ore 11 presso la tensostruttura di piazza Chanoux e si pone ancora una volta l'obiettivo di promuovere le eccellenze valdostane e valorizzare le produzioni locali e il commercio.

A partire dalle 10 e fino alle 22,30 la piazza centrale di Aosta ospiterà Aostart, il mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali organizzato in collaborazione con Cna Valle d'Aosta e Confartigianato Valle d'Aosta. Borse, bijoux, oggettistica in legno, pietra, vetro sono alcuni dei prodotti presenti realizzati da artigiani valdostani. Sempre dalle 10 e fino alle 19.30, si svolgerà Commercianti in festa, l'ormai consolidata iniziativa di Confcommercio Valle d'Aosta dedicata allo shopping all'aperto e alle occasioni nelle vie pedonali del centro per toccare con mano le offerte del commercio aostano.

Dalle 9 e fino alle 16 al Mercato coperto e fino alle 18 sotto ai portici di piazza Chanoux andrà invece in scena l'appuntamento con Lo Tsaven, tradizionale Agrimercato organizzato da Coldiretti Valle d'Aosta. Nel rinnovato Mercato coperto, dalle 11 alle 14, sarà organizzato anche un 'Agriaperitivo' per far conoscere e apprezzare i prodotti tipici del territorio valdostano.

Nel corso della giornata inoltre, dalle 10 alle 19, con Visitiamo Aosta sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite della città per grandi e bambini.



