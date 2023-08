Al via la seconda edizione del festival Mater

Torna il festival Multidisciplinare tutto al femminile, Mater, giunta alla sua seconda edizione. Dal 16 agosto al 30 settembre il Comune di Jovencan ospiterà 11 eventi, con oltre 30 artisti, tra musica, teatro, danza, ma anche poesia ed escursioni in bicicletta. Mater vuole dare voce alle donne, che si fanno contemporaneamente spazio e luogo, corpo e anima.

Curata dai Tamtando, questa seconda edizione della rassegna vede al centro Tersicore, la musa protettrice della poesia corale e dalla danza. Il festival vuole essere "un momento di condivisione, ma anche di incontro, di ricerca del bello e di valorizzazione del territorio". E allora ecco che gli spettacoli si terranno in palcoscenici insoliti, come il vecchio cimitero, o ancora il giardino degli antichi rimedi, il parco giochi delle scuole o la chiesa del paese.

"Nato dalla volontà dell'amministrazione comunale e reso possibile dalla collaborazione con Tamtando Aps, Mater è una scommessa sul futuro, perché arte e cultura sono interruttori capaci di attivare progetti di sviluppo territoriale, migliorando la qualità sociale dei cittadini e della comunità, valorizzando il territorio e le sue peculiarità'', commenta l'assessore comunale alla Cultura, Michelle Bionaz.



