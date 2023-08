Trovato un cadavere nella zona del Piccolo Cervino

Un corpo senza vita, assieme a dell'attrezzatura da montagna, è stato trovato nella zona del Piccolo Cervino, sulle Alpi svizzere, non lontano dal confine con l'Italia.

La polizia cantonale del Vallese fa sapere di essere stata informata della scoperta ieri da "terze persone". Stamane la salma è stata recuperata in elicottero dai soccorritori di Zermatt (Svizzera) insieme ai poliziotti. Il procedimento di identificazione è in corso ed è stata aperta un'inchiesta da parte delle autorità elvetiche.

Le analisi cercheranno di dare un'identità al cadavere. A partire dalle banche dati dei dispersi nella zona, la polizia cercherà eventuali compatibilità. L'eventuale conferma dell'identità arriverà poi dai riscontri del Dna.

