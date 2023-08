Scarica di pietre sul Monte Bianco, morto un alpinista

Un alpinista è morto sul versante francese del Monte Bianco dopo essere stato travolto da una scarica di pietre. La vittima è un israeliano di 54 anni.

L'uomo - riporta la stampa transalpina - era parte di un gruppo di sei persone impegnato nella fase di discesa della via normale. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, mentre gli alpinisti attraversavano il 'couloir' du Gouter: il canale, a oltre 3.000 metri di quota, è noto per i diversi incidenti che si verificano a causa di passaggi delicati e della caduta di frane e slavine.

Gli alpinisti non erano legati. Colpito dalle pietre, il 54enne ha perso l'equilibrio ed è scivolato per 150-200 metri.

Non è sopravvissuto ai traumi riportati. Sul posto è intervenuto in elicottero il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix.



