Salario minimo, Savt: ''Non è la panacea di tutti i mali"

''In Valle d'Aosta, così come in tutta Italia, la vita dei lavoratori è resa sempre più difficile dal continuo aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse.

Per questi motivi il costo del lavoro deve essere sicuramente rivisto ma, tuttavia, non possiamo considerare la sola introduzione di un salario minimo per legge come l'unica panacea per questi mali''. Lo afferma in una nota il direttivo confederale del Savt, commentando il rinvio al prossimo autunno il dibattito parlamentare sul salario minimo.

''Questo approccio sembra essere più ideologico che pratico, e ci sono preoccupazioni reali che possa, in effetti, portare a un impatto negativo sull'occupazione, e sullo stesso costo della vita che si vorrebbe con questa manovra calmierare'' continua la segreteria sindacale.

Per il Savt ''le soluzioni al problema salariale richiedono interventi organici e approfonditi, che affrontino una serie di quesiti ad oggi non risolti. La centralità e la dignità della contrattazione collettiva devono essere ristabilite, in modo che ci possa essere chiarezza sui contratti applicati ai lavoratori.

Attualmente, la situazione contrattuale in Italia è variegata, con diversi contratti, molti dei quali sono stipulati da sindacati di comodo, che offrono salari minimi inaccettabili''.

E conclude: ''Se si vuole agire nell'ottica di restituire potere d'acquisto ai lavoratori bisogna poi ridurre e limitare le forme di lavoro parasubordinate/atipiche a favore di un rapporto di lavoro subordinato che sia normato e disciplinato da accordi collettivi''.

