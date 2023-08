Medicina di montagna, aperte le iscrizioni al corso gratuito

Sono aperte fino al 1/o settembre le iscrizioni al corso gratuito di formazione in medicina e telemedicina di montagna destinato a medici dipendenti o convenzionati con l'Usl della Valle d'Aosta, medici specializzandi della regione e medici che frequentano il corso di formazione in Medicina generale in Valle d'Aosta.

Il corso - organizzato nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera 'Cime, Cooperazione per l'innovazione della medicina di montagna - si svolgerà il 12 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a Courmayeur nella sede di Fondazione montagna sicura, a Villa Cameron.

Il programma di tre ore fornisce una formazione specifica per i medici sulle diverse patologie che si manifestano frequentemente in ambiente montano, per meglio affrontare le situazioni correlate alle patologie d'alta quota. Interverrà Guido Giardini, direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta e presidente di Fondazione montagna sicura su 'Caratteristiche dell'ambiente montano e fisiopatologia'.

"L'invito ai colleghi è di iscriversi perché si tratta di un'ottima occasione di formazione e confronto che ci coinvolge tutti in quanto abitanti di un territorio alpino, dove il nostro lavoro ci porta a incontrare spesso patologie correlate alla frequentazione della montagna" sottolinea Giardini.

Le lezioni proseguiranno con Lorenza Pratali, presidente della società italiana di medicina di montagna, con un intervento su 'Cuore e patologie cardiache in alta quota' e Andrea Caglià, rianimatore all'ospedale Parini di Aosta e dell'elisoccorso su 'Incidenti in valanga: traumi e ipotermia'. Davide Piccolo, chirurgo vascolare al Parini, parlerà infine di congelamenti.



