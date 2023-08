Istituto storico della Resistenza, il Savt è preoccupato

La segreteria confederale del Savt esprime preoccupazione per il futuro dell'Istituto storico della Resistenza "che minaccia le dimissioni in blocco, in seguito al mancato rinnovo di un distacco da parte del competente assessore regionale'', quello della direttrice e responsabile scientifica, Vilma Villot.

La sigla sindacale sottolinea come ''l'Istituto costituisce un enorme valore per la comunità valdostana e svolge una funzione essenziale da un punto di vista storico-scientifico e culturale; deprivarlo di uno dei due insegnanti finora in distacco significa intaccarne l'organigramma già ridotto ai minimi termini e rischia di pregiudicarne la funzionalità e l'efficienza''. Per queste ragioni il Savt aupisca ''un riesame della decisione assunta dall'assessorato''.



