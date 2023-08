Una guida alpina di nazionalità ucraina è morta ieri sera, per cause naturali, sotto Capanna Carrel, sul Cervino, a 3.800 metri di quota.

A dare l'allarme, intorno alle 21, il cliente. Sul posto sono intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano e il medico rianimatore, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.



