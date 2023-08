Schianto sull'A5, due persone in ospedale

A causa di un incidente stradale autonomo avvenuto verso le ore 16 sull'A5, all'altezza del Forte di Bard, l'autostrada in direzione Torino tra i caselli di Verrès e Pont-Saint-Martin è rimasta chiusa oltre un'ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza e per poter fare atterrare l'elicottero. Infatti, uno dei feriti, un uomo di 75 anni, è stato elitrasportato all'ospedale regionale. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna di 64 anni. Entrambi sono in fase diagnostica al pronto soccorso.

Dai primi riscontri, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto, oltre alla polizia stradale sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e il 118.

A causa della chiusura si era formata una coda di oltre dieci chilometri, ora completamente smaltita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA