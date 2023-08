L'Intelligenza artificiale per monitorare gli stambecchi del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il progetto, sperimentale, è stato curato dall'Università di Zurigo. L'obiettivo è "automatizzare il riconoscimento dei singoli individui a scopo di conservazione e ricerca scientifica, minimizzando il disturbo agli animali.

"La raccolta di dati a lungo termine su questi animali - si legge in una nota - è fondamentale in quanto consente di monitorare le dinamiche delle popolazioni nel tempo tenendo anche in considerazione le differenze individuali che si sono dimostrate di fondamentale importanza. Un segno caratteristico di riconoscimento sono le corna, che mostrano una cospicua variabilità interindividuale e quindi possono essere utilizzate per l'identificazione dei singoli esemplari. L'occhio umano però non è abbastanza allenato per riconoscere immediatamente i diversi individui ed ecco allora che può venire in aiuto l'Intelligenza artificiale".

"Grazie a migliaia di fotografie scattate agli stambecchi marcati presenti nel Parco, la cui identità è quindi certamente nota, è stato possibile allenare un sistema di 'deep learning' per riconoscere l'identità degli esemplari ripresi. Il sistema di riconoscimento è stato poi testato su altre migliaia di immagini scattate agli stessi individui per verificare qual è la percentuale di immagini la cui identità viene assegnata correttamente. I primi risultati sono molto promettenti e mostrano che l'accuratezza nell'assegnazione della corretta identità si aggira intorno al 90%" spiegano Alice Brambilla e Laurens Bohlen dell'Università di Zurigo . Il passo successivo sarà la creazione di un'applicazione per dispositivi mobili per utilizzare il metodo direttamente sul campo, durante le osservazioni, usandolo per riconoscere anche animali non marcati.



