Integrazione lavorativa, Vda istituisce Disability manager

La giunta regionale ha approvato l'istituzione di un elenco pubblico riservato all'iscrizione dei soggetti qualificati sul territorio regionale quali responsabili dell'inserimento lavorativo, definiti "Disability manager". Tale approvazione - si legge in una nota - "permetterà di divulgare e valorizzare il ruolo del Disability Manager nei contesti lavorativi regionali sia privati sia pubblici e in stretta collaborazione con i servizi dedicati".

L'atto "segue le linee guida nazionali per il collocamento mirato e le azioni di politica regionale per l'inclusione lavorativa per l'anno 2023. L'elenco ha la finalità di volere dare evidenza a tale figura professionale e di promuoverne e supportarne l'attività, nel quadro delle politiche regionali di sostegno volte all'integrazione socio-lavorativa delle persone particolarmente vulnerabili".



