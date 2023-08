Guide escursionistiche contro la Regione, "lesi i nostri diritti"

"La Valle d'Aosta crea una figura che lede i diritti delle guide ambientali escursionistiche". Lo dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale dell'associazione nazionale delle guide ambientali escursionistiche (Aigae), che "da oltre 30 anni riunisce figure altamente specializzate e che in Valle d'Aosta accompagna ogni anno circa 20.000 turisti".

"A fine luglio è stato approvato in Valle d'Aosta - spiega in una nota - il disegno di legge regionale che istituisce un elenco speciale gestito dall'Unione valdostana per la figura di accompagnatore di media montagna. La nuova professione avrà il titolo riconosciuto anche all'estero e potrà operare su tutto il territorio, eccetto nelle aree accessibili soltanto alle guide alpine dove è necessaria l'attrezzatura alpinistica. Si tratta di una norma che apporta sostanziali mutamenti e limitazioni all'esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica sul territorio valdostano".

Ruggiero sottolinea anche il contrasto con le leggi statali: "Non ho alcun dubbio che l'intero impianto normativo regionale si appalesa illegittimo. Nessuna regione, ancorché a Statuto speciale, ha facoltà di creare una nuova figura professionale né tantomeno può modificare/ampliare una figura professionale ordinistica, così come non può porre limiti alle professioni non regolamentate".



