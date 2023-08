Un'escursionista francese, di 46 anni, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Aosta a causa delle ferite riportate a seguito di una caduta in un dirupo sul sentiero tra Staffal e il Gabiet, a Gressoney-la-Trinité. Le sue condizioni sono gravi. La donna è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul posto sono intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano.

