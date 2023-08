Truffe agli anziani, torna quella del finto incidente

Sono una decina i tentativi di truffa segnalati negli ultimi due giorni a polizia e carabinieri in Valle d'Aosta. In tutti i casi i cittadini hanno raccontato di un raggiro telefonico, sull'utenza fissa, relativo a un parente vittima di un grave incidente stradale e bisognoso di soldi.

''Chiamano sul telefono di casa - spiegano dalla questura - e con il pretesto di un persona cara che ha avuto un sinistro cercano di estorcere denaro. In questi giorni abbiamo avuto più segnalazioni ma nessuna denuncia di truffa riuscita. Segno che tutte le campagne di sensibilizzazione stanno dando i loro risultati''.

I carabinieri aggiungono: ''Stiamo monitorando la situazione viste le continue segnalazioni. Le persone devono comunque continuare a chiamare senza pensare di disturbare e ricordarsi che nessun appartenente alle forze dell'ordine chiede soldi''.





