Refezione e scuolabus, tariffe invariate ad Aosta

La giunta comunale di Aosta ha definito le quote contributive a carico degli utenti dei servizi di refezione e trasporto per l'anno scolastico 2023/2024.

Nonostante "gli aumenti rilevanti che hanno riguardato il costo della vita", l'esecutivo della città "ha stabilito di mantenerle invariate per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie".

Il costo della retta annuale di iscrizione resta confermato in 20 euro, così come il resto delle tariffe. Per i residenti ad Aosta la quota a carico dell'utente per ciascun pasto in caso di primo figlio, pari a 4 euro, sarà di 2,50 euro per i nuclei con più figli ogni figlio iscritto successivo al primo. Invariate anche le soglie del valore Isee per ottenere le riduzioni: per Isee da 0 a 4.000 euro la riduzione sarà del 75% rispetto alla quota intera, da 4.000 a 6.500 euro del 50% e con valori Isee superiori a 6.500 euro si pagherà la quota intera.

Gli alunni non residenti ad Aosta corrisponderanno una quota pari a 6 euro per ciascun pasto, oppure, in caso di convenzione, la quota massima riservata ai residenti (4 euro). I residenti nelle frazioni di Arpuilles, Excenex e Signayes che usufruiscono della refezione di Gignod, corrisponderanno le quote fissate dallo stesso Comune per i propri alunni residenti.

Quanto al servizio di trasporto studenti sulla linea Arpuilles - Excenex - Gignod il servizio a tessera di abbonamento mensile avrà un costo di 45 euro che per i mesi di settembre e giugno sarà ridotto rispettivamente del 25% e del 50%. Per i nuclei con più figli che utilizzano il servizio, solo se residenti nel Comune di Aosta, la quota sarà di 15 euro mensili per ogni figlio iscritto successivo al primo.



