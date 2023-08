Inaugurata ad Aosta la 54/a edizione della Foire d'Eté

E' stata inaugurata questa mattina Aosta la 54/a edizione della Foire d'été, la rassegna dell'artigianato tipico di tradizione della Valle d'Aosta, versione estiva della millenaria Fiera di Sant'Orso.

Lungo le vie del centro di Aosta espongono le loro opere in legno, ferro, cuoio, ma anche vetro e ceramica e metalli preziosi i 429 artigiani presenti a questa edizione. La 'Foire' sarà visitabile fino alle 20,30 di questa sera.

"Turismo e tradizione, svago e cultura, competenze radicate e sguardo nel futuro: questo e molto altro è la Foire d'Eté, - commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, presente all'inaugurazione insieme al presidente della Regione, Renzo Testolin - una festa dell'artigianato tipico di tradizione che si incardina in una delle date clou della stagione turistica estiva''. E aggiunge: ''Un evento che sta acquisendo nel tempo una propria identità, un proprio 'sapore', attirando da tutte le località della regione i molti turisti presenti e i valdostani che non vogliono rinunciare all'incontro con gli artigiani a cui va il nostro plauso per la qualità delle loro opere. Un grande ringraziamento va inoltre ai tanti operatori che a vario titolo stanno lavorando affinché l'evento si svolga nel migliore dei modi".

Lungo il percorso della 'Foire' i turisti saranno accompagnati da esibizioni di gruppi musicali e spettacoli di danza tradizionali, oltre alla possibilità di partecipare a laboratori sulla lavorazione del legno.

Inoltre, fino a domani in piazza Chanoux sarà possibile visitare l''Atelier des métiers', mentre fino alle 19 di oggi rimane aperta nelle sale espositive della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta la mostra dell'artigiano Giorgio Cornaz.

