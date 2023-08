Credito alle imprese, Valle d'Aosta maglia nera con Trieste

La Valle d'Aosta, nel confronto con le province italiane, è il territorio che in termini percentuali ha più risentito, dopo Trieste, del calo dei prestiti alle imprese (società non finanziarie). Guardando al maggio scorso, rispetto a un anno prima, nella regione alpina la diminuzione degli impieghi vivi (vale a dire al netto delle sofferenze) alle imprese è stata del 14,6%. In valori assoluti il calo è di 290,7 milioni di euro: da 1.984,9 milioni si è passati a 1.694,3. Il dato emerge da un'elaborazione dell'Ufficio studi Cgia su dati Banca d'Italia. Nella provincia di Trieste il calo è stato del 15%, a Biella del 12,7% e a Savona del 12,2%. Fanno registrare i dati migliori le province di Isernia (+16,5%), Reggio Emilia (+4%), Bologna (+3,7%) e Trapani (+3,5%).

"A livello italiano - fa sapere la Cgia - i prestiti bancari alle imprese italiane (società non finanziarie) sono calati del 5% (-33,3 miliardi di euro) e tra i 20 paesi dell'Eurozona solo Cipro ha avuto un risultato peggiore del nostro".

Cgia comunica che nell'ultimo anno "i depositi bancari delle imprese italiane sono diminuiti del 4,3 per cento (pari a -21,5 miliardi di euro)". Dal 2011 "il trend dei prestiti bancari alle aziende è in costante calo; una leggera inversione di tendenza si è verificata tra i primi mesi del 2020 e settembre 2022, grazie alle garanzie pubbliche misure messe in campo dal governo Conte 1 e Conte 2 che hanno consentito agli imprenditori di accedere al credito con maggiore facilità". Tendenza invertita nell'ultimo anno a causa dell'"aumento dei tassi di interesse" che "ha contribuito in misura determinante a ridurre il flusso dei prestiti alle attività economiche".



