Barbecue fuori controllo sul balcone, arrestato valdostano

I vicini di casa hanno chiamato i vigili del fuoco per un barbecue fuori controllo, che rischiava di dare fuoco a tutta la casa. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, il proprietario di casa, ha dato in escandescenza e ha cercato di picchiarli oltre ad averli minacciati.

L'allarme è stato dato intorno alle 14, per un principio di incendio in una palazzina di Quart. I vigili hanno subito spento le fiamme, che provenivano da un barbecue fatto in terrazzo e per il quale erano stati utilizzati anche dei pezzi di sedia spaccati all'interno dell'abitazione. Il proprietario di casa, visibilmente alterato, ha iniziato a inveire prima contro i vicini di casa, colpendone due, poi contro i vigili del fuoco. A quel punto l'uomo è stato prontamente immobilizzato dai pompieri e tenuto fermo in attesa dall'arrivo dei carabinieri e del 118.

L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato portato in ospedale per accertamenti e poi arrestato.



