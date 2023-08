Allerta gialla per vento forte in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' (criticità ordinaria) per "vento forte" che ha validità dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domani.

Si segnalano venti intensi, talvolta con raffiche, sia in montagna, sia nelle valli per föhn, da oggi e in intensificazione nella giornata di domani. L'allerta riguarda la Valle d'Aosta centrale, la valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline, la valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche (esclusa la zona di Cervinia), la Bassa valle dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, la valle del torrente Chalamy, la val d'Ayas, la valle di Champorcher e la valle di Gressoney.





