Rinnovamento del quartiere Cogne, approvato il progetto

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto esecutivo del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) per il quartiere Cogne.

Il progetto si articolerà attraverso una serie di interventi tesi alla riqualificazione del quartiere e interesserà gli spazi pubblici dell'asse pedonale di via Colonnello Alessi, l'area mercatale, quella dell'ex lavatoio e dei 'grattacieli', nonché i complessi di case 'Stura', 'Filippini', 'Giacchetti', 'Gazzera' e 'Fresia' e l'autorimessa interrata di via Liconi.

Il quadro di spesa complessivo sarà di circa 22 milioni di euro, di cui poco meno di 15 milioni finanziati dall'Unione Europea attraverso il programma Next generation Eu poi integrato nel Pnrr, quattro milioni a carico del Comune e tre a carico di Arer e Regione.

Il soggetto attuatore del dossier, l'Arer, procederà ora all'appalto dei lavori attraverso la Stazione unica appaltante regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA