Incendio a Morgex, ipotesi fiamme da una rotoballa

Il giorno dopo l'incendio che ha gravemente danneggiato l'azienda agricola di Daniele Taboni, in frazione Liarey a Morgex, inizia la conta dei danni. Per aiutare la sua famiglia, il gruppo alpini del paese, con la partecipazione del Comune e della parrocchia, ha avviato una raccolta fondi. Servono anche beni di prima necessità, come il vestiario.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. Secondo una prima ipotesi, il rogo potrebbe essere partito da una rotoballa. Le fiamme si sono poi estese, provocando danni ingenti alla struttura. Nessuna persona è rimasta ferita e i bovini sono stati fatti uscire in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



