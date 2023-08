FantasyBard a Ferragosto, tra fumetti e mondo fantasy

Tre giorni nel segno dei fumetti e dei personaggi più amati del mondo fantasy. Dal 13 al 15 agosto il Borgo e il Forte di Bard ospiteranno la prima edizione di FantasyBard, rassegna che si svilupperà con mostre, spettacoli, incontri ed un'area mercatino con le case editrici specializzate nel settore.

Saranno presenti numerose postazioni con fumettisti, sono previsti laboratori, workshop per ragazzi, conferenze e presentazioni con gli autori che disegneranno dal vivo i personaggi preferiti dal pubblico, oltre a tre mostre: nel Borgo due esposizioni saranno dedicate a due icone del fumetto e del cinema, Diabolik e Dampyr, mentre al Forte una retrospettiva di tavole e disegni originali sarà dedicata agli Avengers dal titolo 60 anni di supereroi. In programma anche, lunedì 14 agosto nella Piazza d'Armi del Forte, due spettacoli per grandi e piccoli: alle 17.30 'The Princess Party Show' con i più noti brani da Biancaneve a Cenerentola fino a Frozen e Encanto; alle 21.30, Giorgio Vanni Mini Live con le sue celebri sigle cartoon, da Pokèmon a Dragonball, I Cavalieri dello Zodiaco e Naruto.



