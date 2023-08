Boldi, "Aggravi fuori dalla Lega? La scelta spetta a lui"

"Si può non essere d'accordo ma allinearsi alla linea politica. Se le posizioni sono troppo discordanti chi non è d'accordo a questo punto deve fare delle scelte". Lo dice la segretaria regionale della Lega Marialice Boldi, dopo la riunione del gruppo in Consiglio Valle convocata a seguito della mancata sottoscrizione da parte di alcuni consiglieri, in primo luogo Stefano Aggravi, della proposta di legge elettorale del centrodestra unito.

"Noi non mettiamo alla porta nessuno, ognuno deve fare le sue scelte in coscienza, la decisione spetta ad Aggravi", prosegue Boldi. "Ora c'è la pausa estiva, ognuno rifletta sulle proprie posizioni e quello che vuole fare da grande", prosegue Boldi che precisa la sua posizione: "Si può non essere d'accordo, nel senso: non capisco ma mi adeguo, per intenderci". "Non è che non c'è posto per Aggravi - aggiunge Boldi - c'è un posto enorme perché è una persona di valore che ha dato tanto alla Lega, ma anche a cui la Lega ha dato tanto".



