Anas, fine settimana da bollino nero

A causa dell'intensificarsi del traffico per l'esodo estivo, i tempi di attesa al traforo del Monte Bianco, sul versante italiano, sono di due ore. Chi arriva dalla Francia, invece, deve aspettare un'ora.

In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri e del bollino nero previsto per la mattinata di domani di sabato 5 agosto la società Anas, in una nota, ha fatto sapere di aver sospeso su tutta la rete autostradale italiana il 74 per cento dei cantieri.

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, contraddistinta da bollino nero.

Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 6 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA