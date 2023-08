Sci, Cervinia promette 'la stagione più lunga di sempre'

"Condizioni climatiche permettendo" la stagione invernale nel comprensorio di Cervinia "inizierà a metà ottobre e proseguirà fino al 5 maggio 2024. Ma grazie al nuovo collegamento internazionale Matterhorn Alpine Crossing, nella Valtournenche non ci saranno più mezze stagioni perché lo sci estivo partirà già il 6 maggio" anziché a giugno. Lo annuncia la Cervino spa, società che gestisce gli impianti di risalita sul versante italiano della Gran Becca.

Si tratta di "una novità assoluta che permetterà agli appassionati di sciare senza interruzioni e di vivere un'esperienza unica ad alta quota, usufruendo dello skipass internazionale Breuil-Cervinia/Zermatt. Sarà la stagione più lunga di sempre; per la prima volta non ci sarà alcuna pausa tra le aperture invernali e quelle estive. In questo periodo le piste sul ghiacciaio sono aperte tutti i giorni e le condizioni sono ottimali grazie anche alle recenti nevicate".

Dopo l'inaugurazione, lo scorso 30 giugno, della nuova funivia trifune elvetica tra Plateau Rosa/Testa Grigia (3.458 metri di quota), lungo il confine con l'Italia, e il Piccolo Cervino (3.821 metri), si guarda al rinnovamento degli impianti di risalita valdostani. Infatti, fa sapere la Cervino spa in una nota, "è iniziata la fase di progettazione delle funivie 3s che andranno ad ammodernare la direttrice che collega l'Italia alla Svizzera e serve gran parte delle piste del comprensorio valdostano. Via anche ai lavori per la sostituzione della seggiovia triposto Goillet".



