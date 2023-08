Manes, bella pagina politica la legge sull'oblio oncologico

Il deputato Franco Manes, insieme alla componente minoranze linguistiche del gruppo misto, ha espresso voto favorevole al testo unificato della proposta di legge 'Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche'.

"Oggi abbiamo scritto una bella pagina di politica - commenta il deputato valdostano a termine del voto - finalmente dopo un percorso articolato, si arriva a dare dignità e pari diritti a oltre 900 mila persone che oggi in Italia sono guarite da una malattia oncologica. Già altri paesi europei hanno emanato specifiche leggi e oggi anche l'Italia si adegua. Il diritto a non dichiarare informazioni sulla propria malattia da parte di ex pazienti è una conquista". E aggiunge: ''Con questa legge, il Parlamento pone fine a questo vuoto legislativo e ritorna a dare a tante donne e uomini una dignità vera, una libertà di essere cittadini come tutti gli altri. Sono circa 3,6 milioni le persone che hanno avuto una diagnosi di cancro. Di questi, il 27 per cento pari a circa un milione, può essere considerato guarito e molti di loro ad oggi subiscono, hanno subito o subiranno discriminazioni legate alla malattia".

Il testo di legge, approvato oggi alla Camera con 281 voti favorevoli e nessun contrario, ora passa al Senato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA