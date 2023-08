Legge elettorale, cdx "abrogare la mozione di sfiducia"

Abrogazione della mozione di sfiducia costruttiva e cinque preferenze, soglia al 9%, no all'elezione diretta del presidente. Sono i punti principali della proposta elettorale presentata questa mattina dal centrodestra unito, che comprende Lega Valle d'Aosta, Forza Italia, Fratelli di Italia, e Noi moderati Valle d'Aosta.

Rispetto al presidente della Regione "è previsto che entro il giorno precedente la data della prima adunanza del Consiglio regionale il gruppo corrispondente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di seggi indichi il candidato capolista come candidato alla presidenza", spiega il primo firmatario della proposta di legge, Paolo Sammaritani (Lega).

"Altro elemento qualificante - prosegue Sammaritani - è l'abrogazione della mozione di sfiducia costruttiva, la madre di tutti i ribaltoni che abbiamo vissuto purtroppo negli ultimi anni in Valle d'Aosta. Nel momento in cui c'è una mozione di sfiducia nei confronti del presidente in carica si torna alle elezioni". Inoltre, è prevista una soglia di sbarramento: "E' del 4% e per le coalizione del 9% - aggiunge Sammaritani - e abbiamo stabilito l'esistenza di un quorum infracoalizionale in cui anche un partito che raggiunge il 3% si vede distribuire il proprio seggio". Il premio di maggioranza è fissato al 35% per 19 seggi e con il 40% per cento 21 seggi.

"Abbiamo ridotto il numero di firme per depositare una lista: fra le 500 e le 700 firme" e le preferenze "sono cinque, senza prevederne una di genere", conclude Sammaritani. Per tutti i partiti del centrodestra unito aver trovato una sintesi sulla proposta di legge rappresenta "un risultato politico molto importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA