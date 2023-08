Legge elettorale, Boldi "ognuno si assumerà sue responsabilità"

"Noi crediamo nel sistema dei partiti, quindi prima di tutto ci sono i partiti poi ci sono le individualità, che sono libere essendo costituzionalmente previsto il principio dell'assenza di vincolo di mandato, ognuno può ritenere di fare quello che crede". Lo dice Paolo Sammaritani, commentando la mancata sottoscrizione della proposta di legge elettorale del centrodestra unito da parte di Stefano Aggravi. Secondo quanto si è appreso, al momento sono intenzionati a fare la stessa scelta del vicecapogruppo Lega anche i consiglieri Christian Ganis, Dino Planaz e Dennis Brunod.

"Questa è la linea politica e questa è la decisione che abbiamo preso - prosegue Sammaritani - e se qualcuno non dovesse riconoscersi in queste decisione farà le proprie scelte, o forse le faranno anche i partiti le proprie scelte".

"Inutile negare che siamo un gruppo grande - aggiunge Marialice Boldi - ognuno si prenderà le proprie responsabilità sul fatto di riuscire a condividere pienamente o meno, di adeguarsi o meno. Possono certamente esserci dei distinguo, vedremo come andranno a finire".

Boldi aggiunge poi, a margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge elettorale: "La posizione di Aggravi è saltata fuori negli ultimi tempi, verrà valutata sia dalla persona interessata sia a livello di partito, per cercare di trovare la sintesi. Se l'abbiamo trovata con gli altri partiti penso che si possa trovare anche all'interno del gruppo, se poi uno rimane fisso sulle sue posizioni se ne prenderà le responsabilità e conseguenze". "Non siamo ancora andati ad analizzare tutto - aggiunge Boldi -, non posso tenere legato nessuno e lui secondo coscienza deve sentirsi libero di fare quello che ritiene". Rispetto al post pubblicato da Aggravi in cui annuncia che non sottoscriverà la proposta di legge, Boldi commenta: "E' un puntiglio personale a questo punto, abbiamo sempre riconosciuto tutti i suoi meriti ma a un certo punto ci sono ragioni che travalicano i tecnicismi e riguardano la sfera puramente politica"



