Legge elettorale, Aggravi "lo Statuto viene prima di tutto"

"Come ho già cercato di spiegare, quello che per qualcuno è un puntiglio per me invece è un principio fondamentale, lo Statuto viene prima di tutto, non so dove si voglia andare a parare". Lo dice Stefano Aggravi, in replica alle dichiarazioni di Paolo Sammaritani e Marialice Boldi a commento della sua mancata sottoscrizione della proposta di legge elettorale del Centodestra unito.

"Quello che mi dispiace è che si sia arrivati a questo punto con una vera e propria azione di forza - aggiunge Aggravi -, il fatto tra l'altro di aver ricevuto il testo solo la sera prima che fosse depositato sembra quasi voler dire 'o così o sei fuori'".

Su una cosa Aggravi non ha dubbi: "Quello che ho detto e scritto per me resta valido e non cambio idea. Non so cosa succederà. Con questa scelta mi sono preso in libero arbitrio le mie responsabilità, ma per me lo Statuto speciale viene prima di tutto. Detto questo, come si suole dire, siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, Stefano Aggravi per primo...".

Per il vicecapogruppo leghista la proposta di legge del centrodestra presenta una distonia rispetto allo Statuto speciale per quel che riguarda il tema della mozione di sfiducia costruttiva. "I miei dubbi li esprimo da giorni e sto ancora aspettando una risposta, che forse dovrei desumere da quanto sto sentendo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA