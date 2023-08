Incendio in un'azienda agricola a Morgex

I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere un incendio che ha interessato un'azienda agricola in frazione Liarey a Morgex. Le fiamme, da quanto si è appreso, sarebbero partite dalla casa e si sarebbero poi propagate alla stalla. L'allarme è scattato intorno alle 14.

''I danni sono ingenti - spiega il sindaco di Morgex Federico Barzagli - sia la casa che la stalla, che è attaccata, sono state gravemente danneggiate. Le operazioni sono ancora in corso. Nessuno è rimasto coinvolto. Per quanto riguarda gli animali, dalle prime informazioni sembrerebbe che siano stati portati tutti fuori, ma non ho ancora informazioni più precise''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA