Fuoristrada finisce in una scarpata a Roisan

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Roisan. Un fuoristrada, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è uscito dalla sede stradale finendo in una scarpata per un centinaio di metri.

Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale regionale in elisoccorso, non è in pericolo di vita. Gli altri due, invece, sono arrivati in ambulanza. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenute anche le guide del Soccorso alpino valdostano con il 118.

