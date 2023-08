Cime Bianche, una passeggiata per "salvare il vallone"

Insieme è la parola chiave della terza edizione dell'evento 'Una salita per il vallone', la camminata ambientalista per la salvaguardia del vallone di Cime Bianche in val d'Ayas, che si terrà sabato 5 luglio. Partenza alle 8,30 alla chiesa di Saint-Jacques, sopra Champoluc, e arrivo alle porte del vallone delle Cime Bianche, ad Alpe Vardaz, dopo due ore di passeggiata.

L'evento è organizzato dagli ideatori del progetto fotografico 'L'ultimo vallone selvaggio in difesa delle Cime Bianche' con l'associazione 'Insieme per Cime Bianche' e la coalizione politica Valle d'Aosta Aperta.

"Siamo arrivati al terzo anno - spiega Anna Maria Gremmo, una delle ideatrici del progetto L'ultimo vallone selvaggio in difesa di Cime Bianche - e la passeggiata, aperta a tutti perché non è particolarmente impegnativa purché minimamente abituati a camminare in montagna, vuole essere un messaggio importante per tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia del vallone.

Insieme è la nostra parola chiave. Insieme, ognuno facendo la propria parte, per salvaguardare un pezzo unico delle nostre Alpi''.

A metà maggio, il comitato ha avviato una raccolta fondi per proteggere il vallone: "Finora - spiega Anna Maria Gremmo - abbiamo superato gli 8.200 euro. Un importo che sarà destinato alle spese legali per un eventuale pre contenzioso e a un eventuale ricorso contro il collegamento intervallivo. Per questo abbiamo già preso contatti con un legale specializzato in materia''.

Gremmo sottolinea come ''alla raccolta fondi hanno partecipato tanti cittadini, ma anche associazioni di fuori Valle che hanno a cuore la nostra protesta, che è una protesta di tutti. La salvaguardia del nostro territorio, del nostro ecosistema riguarda tutti. E la passeggiata di sabato vuole essere questo. Insieme si può. Lo scorso anno eravamo 220, un numero importante''.

